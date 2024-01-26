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        Haberler Spor Futbol FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in cezasını onadı - Futbol Haberleri

        FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in cezasını onadı

        FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:42
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        Rubiales'in cezası onandı
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        FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı.

        FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Temyiz Komitesi, duruşma sonrasında Luis Rubiales'in temyiz başvurusunu reddetmeye ve cezayı onamaya karar vermiştir." denildi.

        Rubiales'in kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme hakkı bulunuyor.

        Rubiales, geçen yaz İspanya'nın şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüş, ardından gelen baskılarla istifa etmişti.a

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