Fight Kulüp, Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı - Magazin haberleri

Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yapan rapçi Killa Hakan'ın Fight Kulüp şarkısı YouTube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu. Öte yandan şarkı hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Hatta ekibin Fight Kulüp şarkısı YouTube'da trend listesinde birinci oldu.

EN ÇOK DISLIKE ALAN ŞARKI OLDU

Trend listesinde birinci ve aynı zamanda Twitter'da trend olan şarkı Youtube'da en çok dislike (beğenmemek) alan rap parçası oldu. Şarkının yayınlanmasının ardından 322 bin like alırken 508 dislike aldı.

Ayrıca şarkı kısa sürede 6 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.