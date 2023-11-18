Fikret Kuşkan: Yeni projeye başladığımda eşim yatağı terk eder

Oyuncu Fikret Kuşkan, Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Kuşkan, hem özel hayatı, hem de sanat hayatına dair açıklamalarda bulundu.

13 yaşında babasını kaybeden Fikret Kuşkan, Hülya Koçyiğit’in "Babasızlık sana ne öğretti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Babasızlık, bana hayatta kalmayı öğretti. Bugün burada olmamın sebebi çok küçük yaşlarda çok güçlü durmamdır. Önünüze hedef koymalısınız, ben çocukluğumdan beri önüme hep hedefler koydum. Kararlı ve dirayetli bir çocuktum. İnadım da var, tabii Arnavutluk da var. Hatta benim çocuklar da bana benziyor bu anlamda.

"ANNEM MADDİ SIKINTILAR YAŞARIM DİYE KORKTU"

Kariyerinin başlarında çok korktuğunu ifade eden Kuşkan, "16 yaşında tiyatro ile karşılaşıncaya kadar genetik, biyoloji okumak istiyordum. Annem bana siyasal bilimler de okuyabileceğimi söylüyordu. Tiyatro isteyince maddi sıkıntılar çekebileceğimi düşündüğü için korktu. Oyunculuğu, ilk sinema filminden sonra hiç sevmedim. 'Ben tiyatro ile devam edeceğim' dedim. Daha fazla dikkatli ve seçici olmam ve çok çalışmam gerektiğinin bilincine vardım. Başarımın üzerine yatmadım. Sonrasında çok doğru insanlarla karşılaştım" dedi.

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"15 DAKİKA SONRA AĞLAMAYA BAŞLIYORUM"

Fikret Kuşkan, 2004 yılında başrolünde yer aldığı, kariyerinde önemli bir yere sahip olan 'Mustafa Hakkında Her Şey' filmi ile ilgili ise “Mustafa Hakkında Herşey’i, 'Babam ve Oğlum’dan daha çok severim. Sinematografisini daha güçlü bulurum. 'Babam ve Oğlum'u izleyemiyorum. 15 dakika sonra ağlamaya başlıyorum. Rol aldığım projelerde bir derdim olsun istiyorum. O karakterin bir şey anlatması gerekiyor. Tabii ki çok kaliteli romantik komedide de oynarım. Yeter ki bir şey anlatsın, sabun köpüğü olmasın" ifadelerini kullandı.