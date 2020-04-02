HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, önceki gün Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sahil kenarında yürüyüş yapılması yasaklandığı için kaldırımda yürüdü.

Çift, konuyla ilgili, "Biz de önlemlerimizi alıyoruz. Mesafeye, temas etmemeye dikkat ediyoruz. Kahvemizi alıp, evimize gideceğiz. Gelin size de kahve ısmarlayayım" ifadelerini kullandı.

İkili, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!