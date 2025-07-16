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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3.hafta ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:37
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        Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasında Japonya'da ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi.

        Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in 3. haftasında yarın ikinci maçında TSİ 9.30'da Almanya ile karşılaşacak.

        Salon: Chiba

        Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)

        Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)

        ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)

        Setler: 24-26, 21-25, 27-29

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