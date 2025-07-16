Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3.hafta ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasında Japonya'da ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi.
Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in 3. haftasında yarın ikinci maçında TSİ 9.30'da Almanya ile karşılaşacak.
Salon: Chiba
Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)
Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)
ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)
Setler: 24-26, 21-25, 27-29