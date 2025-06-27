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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Bulgaristan'a konuk olacak! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Bulgaristan'a konuk olacak!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Bulgaristan ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:55
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        Filenin Efeleri, Bulgaristan'a konuk olacak!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

        Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

        Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile yapacak.

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