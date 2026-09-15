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        Haberler Bilgi FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI | Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI | Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Filenin Efeleri maç takvimi ile Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yanıt buldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Grup etabında geride kalan karşılaşmaların ardından gözler Filenin Efeleri'nin Letonya ile oynayacağı mücadeleye çevrildi. İşte, Türkiye - Letonya voleybol maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında rakibi Letonya olacak. Grup etabındaki mücadelesini galibiyetle tamamlamak isteyen Filenin Efeleri'nin Letonya maçı için geri sayım başladı. Voleybolseverler ise Türkiye - Letonya maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Filenin Efeleri maç takvimi ile Türkiye - Letonya voleybol maçı tarihi, saati canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

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        TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Letonya karşılaşmasıyla Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçına çıkacak.

        Türkiye - Letonya voleybol maçı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

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        TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri'nin Letonya ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarının yanı sıra TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

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        TÜRKİYE - LETONYA MAÇ KADROSU

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosu şöyle:

        Pasörler: Murat Yenipazar - Hilmi Şahin

        Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija - Kaan Gürbüz

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        Smaçörler: Efe Bayram - Gökçen Yüksel - Cafer Kirkit - Mirza Lagumdzija

        Orta Oyuncular: Ahmet Tümer - Ahmet Samet Baltacı - Marko Matic - Yunus Emre Tayaz

        Liberolar: Berkay Bayraktar - Abdulsamet Yalçın

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        FİLENİN EFELERİ'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Almanya, Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile mücadele ediyor.

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        Filenin Efeleri'nin grup aşamasındaki maç sonuçları ve kalan karşılaşması şöyle:

        10 Eylül 2026: Türkiye 1-3 Almanya

        12 Eylül 2026: Fransa 3-0 Türkiye

        13 Eylül 2026: İsviçre 0-3 Türkiye

        14 Eylül 2026: Romanya 3-1 Türkiye

        16 Eylül 2026: Türkiye - Letonya

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        #Filenin Efeleri
        #türkiye
        #Letonya
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