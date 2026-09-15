FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI | Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında rakibi Letonya olacak. Grup etabındaki mücadelesini galibiyetle tamamlamak isteyen Filenin Efeleri'nin Letonya maçı için geri sayım başladı. Voleybolseverler ise Türkiye - Letonya maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Filenin Efeleri maç takvimi ile Türkiye - Letonya voleybol maçı tarihi, saati canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…