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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta?

        Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maç programı belli oldu. 'Filenin Sultanları' Milletler Ligi ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. ABD'de oynayacak zorlu mücadeleler öncesi, "A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman, Almanya - Türkiye kadın voleybol maçı saat kaçta?" soruları voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci hafta maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:55
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        Almanya - Türkiye kadın voleybol maçı için nefesler tutuldu. Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları" Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftası ilk maçında Almanya ile karşılaşıyor. Peki, "A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman, Almanya - Türkiye kadın voleybol maçı saat kaçta?" İşte Filenin Sultanları 2. hafta maçları...

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        ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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        Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

        29 Mayıs Çarşamba

        22.30 Almanya-Türkiye

        31 Mayıs Cuma:

        03.30 Sırbistan-Türkiye

        1 Haziran Cumartesi:

        21.00 Güney Kore-Türkiye

        2 Haziran Pazar:

        23.00 ABD-Türkiye

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        2024 KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

        1- Polonya 12

        2- Brezilya 12

        3 Çin 9

        4- Kanada 9

        5- İtalya 9

        5

        6- Japonya 8

        7- Türkiye 7

        8- ABD 6

        9- Hollanda 6

        10- Dominik Cumhuriyeti 6

        6

        11- Sırbistan 3

        12- Almanya 3

        13- Fransa 3

        14- Güney Kore 3

        15- Tayland 0

        16- Bulgaristan 0

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