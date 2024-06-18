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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? 2024 FIVB Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? 2024 FIVB Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

        Milletler Ligi çeyrek final maç programı belli oldu. Grup aşamasını 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Ay yıldızlı ekibimiz turnuvada Polonya ile eşleşti. Bu bağlamda sporseverlerin gözleri "Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 VNL Milletler Ligi'nde çeyrek final maç programı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:48
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        FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri Tayland’ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Bangkok’ta düzenlenecek. Çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu. Polonya ile eşleyen Filenin Sultanları'nın VNL maç programı da netleşti. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

        FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Milletler Ligi'nde grup aşamasını 6. sırada bitiren Filenin Sultanları, çeyrek finalde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak.

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        TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Polonya voleybol maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.30’da oynanacak. Zorlu müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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        KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Brezilya-Tayland

        Çin-Japonya

        İtalya- ABD

        Türkiye - Polonya

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