Filenin Sultanları için açıklama! 2020 Tokyo Olimpiyatları ve koronavirüs...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli olurken ay-yıldızlılar, Çin ile aynı grupta yer aldı. Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Filenin Sultanları, B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Çin ile aynı grupta yer alınması ise koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik yarattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden konuya dair bir açıklama geldi.

2016'da düzenlenen Rio Olimpiyatları öncesinde ortaya çıkan Zika virüsü de benzer bir tedirginlik yaratmıştı. Salgının yayılması için uygun bir ortam sağlanacağı iddia edilen olimpiyat oyunları için konuşan Tokyo Valisi Yuriko Koike "Koronavirüs'le acilen mücadele etmeliyiz yoksa pişman olacağımız sorunlar doğabilir" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü de konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve "Tokyo, bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını inceleyen tüm kuruluşlarla iş birliği içinde olacaktır. Bunun dışında Uluslararası Olimpiyat Komitesi de Dünya Sağlık Örgütü ve kendi uzmanlarıyla görüşme halindedir" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 için tüm hazırlıkların planlandığı gibi gittiğini belirten sözcü, şubat ayında bir sonraki proje incelemesinin de yayınlanacağını kaydetti.

Japonya'da koronavirüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybetmesi endişeleri artırırken Tokyo 2020 organizatörleri, olimpiyat oyunlarının ertelenmesi için endişe tanımadıklarını dile getirdi ve "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle sık sık görüşüyoruz ve şimdilik bir erteleme kararının alınmasını gerekli görmüyoruz"dedi.

Çin'de tespit edilen koronavirüsü bugüne kadar 20'nin üzerinde ülkeye yayıldı ve 259 kişi hayatını kaybetti. Tokyo'da olimpiyat oyunları esnasında 11 bin atletin mücadele edeceği belirtiliyor. Olimpiyat oyunlarına en çok ülke gönderecek ülkelerden biri ise Çin Halk Cumhuriyeti.