Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-yıldızlılar, Hong Kong etabındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

FİNAL ETABINDAYIZ

25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu zafere uzanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etti. Türkiye böylece, bitime 2 maç kala ilk 8 sırayı garantiledi ve final etabına katılmaya hak kazandı.

Milli Takımımız, Hong Kong'daki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.