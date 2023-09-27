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        Haberler Magazin Filenin Sultanları'nın eşleri ve sevgilileri! Kimi oyuncuyla kimi sporcuyla evli!

        Filenin Sultanları'nın eşleri ve sevgilileri! Kimi oyuncuyla kimi sporcuyla evli!

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda çıktığı bütün maçları galibiyetle sonlandırarak ülkeye geri döndü. Başarılı sporcuların kariyerlerinin yanında özel hayatları da merak konusu oldu. İşte voleybolcuların eşleri ve sevgilileri...

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        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:58
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        1

        EDA ERDEM

        Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine girdi. Çiftin 12 yıllık birlikteliklerinden çocukları bulunmuyor.

        2

        SİMGE AKÖZ

        Milli takımımızın liberolarından Simge Aköz, bir süredir oyuncu Berkay Ateş ile bir birliktelik içerisinde.

        3

        ZEHRA GÜNEŞ

        Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden Zehra Güneş bir dönem Eren Dişli ile bir birliktelik içerisindeydi. Çiftin ilişkisi 1 yıl sürdü.

        4

        DANIELE SANTARELLI

        Milli takımımızın 42 yaşında olan baş antrenörü Daniele Santarelli, Monica De Gennaro ile evli. Monica De Gennaro İtalya'nın profesyonel voleybolcuları arasında yer alıyor.

        5

        CANSU ÖZBAY

        Cansu Özbay 2019 yılının Ağustos ayında Cem Erkul ile nişanlandı fakat çift daha sonra ayrıldı. Bu ilişkisinden sonra Özbay, voleybolcu Ali Berke Sağır ile bir ilişkiye başladı fakat bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi.

        6

        GİZEM ÖRGE

        30 yaşındaki Gizem Örge, 2017 yılında oyuncu Cavit Çetin Güner ile evlenmiş. Ancak çift 2019 yılında boşanmış.

        7

        KÜBRA AKMAN

        Kübra Akman 2016 yılında Volkan Çalışkan ile nikah masasına oturdu fakat çift bir süre sonra evliliklerini sonlandırdı.

        8

        AYÇA AYKAÇ

        Ayça Aykaç'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Mert Altıntaş eski voleybolcudur. Altıntaş bir süredir Galatasaray'da Bayan Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü olarak çalışmaktadır. Çift birkaç gün içerisinde evlenecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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