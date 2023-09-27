Filenin Sultanları'nın eşleri ve sevgilileri! Kimi oyuncuyla kimi sporcuyla evli!

Milli takımımızın 42 yaşında olan baş antrenörü Daniele Santarelli, Monica De Gennaro ile evli. Monica De Gennaro İtalya'nın profesyonel voleybolcuları arasında yer alıyor.

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CANSU ÖZBAY

Cansu Özbay 2019 yılının Ağustos ayında Cem Erkul ile nişanlandı fakat çift daha sonra ayrıldı. Bu ilişkisinden sonra Özbay, voleybolcu Ali Berke Sağır ile bir ilişkiye başladı fakat bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi.