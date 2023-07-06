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        Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu

        ABD'de düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belirlendi

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 21:17
        Final Etabı kadrosu açıklandı!
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        Filenin Sultanları'nın, 2023 Kadınlar Milletler Ligi finallerinde boy göstereceği 14 kişilik kadrosu belli oldu.

        3'üncü haftada dinlendirilen Melissa Vargas ve Simge Aköz, Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü.

        Meliha Diken - Yasemin Güveli ikilisi ise başantrenör Daniele Santarelli tarafından tercih edilmedi.

        Filenin Sultanları'nın 14 kişilik kadrosunda şu isimler var;

        Çeyrek finalde son şampiyon İtalya ile karşılaşacak Türkiye, rakibini yenmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri - Japonya maçının galibi ile finale çıkma mücadelesi verecek.

        2023 Kadınlar Milletler Ligi'ndeki finaller, 13-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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