Filenin Sultanları, Slovenya karşısında!

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.