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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları, üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda "madalya" peşinde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Filenin Sultanları, üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda "madalya" peşinde

        Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:33
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        Filenin Sultanlarında hedef madalya!
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        Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

        YENİLGİSİZ GELEN OLİMPİYAT KOTASI

        Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

        Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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        Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

        BEŞ MİLLİ VOLEYBOLCU İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

        Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

        Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

        Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Libero: Gizem Örge

        +1 oyuncu: Beyza Arıcı

        Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi;

        İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş
        Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37
        Aslı Kalaç Takım Bir kez 28
        Beyza Arıcı Takım - 28
        Cansu Özbay Takım Bir kez 27
        Derya Cebecioğlu Takım - 23
        Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24
        Elif Şahin Takım - 23
        Hande Baladın Takım Bir kez 26
        Gizem Örge Takım - 31
        Meliha Diken Takım Bir kez 30
        Melissa Vargas Takım - 24
        Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26
        Zehra Güneş Takım Bir kez 25
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        MAÇ PROGRAMI

        Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

        İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

        Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

        29 Temmuz Pazartesi:

        10.00 Türkiye-Hollanda

        1 Ağustos Perşembe:

        10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

        4 Ağustos Pazar:

        10.00 Türkiye-İtalya

        OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANAN ÜLKELER

        İlk kez 1964 yılında olimpiyata dahil edilen voleybol, Paris 2024'te 16. kez yer alacak.

        Geride kalan dönemde 15 defa olimpiyatta yer alan kadınlar voleybolunda altın madalyaları; Sovyetler Birliği (4), Küba (3), Çin (3), Brezilya (2), Japonya (2) ve ABD elde etti.

        Yıl Ev sahibi Altın Gümüş Bronz
        1964 Tokyo Japonya Sovyetler Birliği Polonya
        1968 Meksiko Sovyetler Birliği Japonya Polonya
        1972 Münih Sovyetler Birliği Japonya Kuzey Kore
        1976 Montreal Japonya Sovyetler Birliği Güney Kore
        1980 Moskova Sovyetler Birliği Doğu Almanya Bulgaristan
        1984 Los Angeles Çin ABD Japonya
        1988 Seul Sovyetler Birliği Peru Çin
        1992 Barselona Küba Birleşik Takım ABD
        1996 Atlanta Küba Çin Brezilya
        2000 Sidney Küba Rusya Brezilya
        2004 Atina Çin Rusya Küba
        2008 Pekin Brezilya ABD Çin
        2012 Londra Brezilya ABD Japonya
        2016 Rio Çin Sırbistan ABD
        2020 Tokyo ABD Brezilya Sırbistan
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