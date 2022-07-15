A Milli Kadın Voleybol takımımız, Milletler Ligi'nde yarı final için İtalya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, İtalya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?