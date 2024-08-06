A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde kazanan milliler, durumu 3-2'ye getirdi ve mücadeleden galip ayrıldı. Şimdi ise gözler Filenin Sultanları yarı final rakibine çevrildi. Peki, Türkiye Paris Olimpiyatları yarı final rakibi kim oldu, maç ne zaman? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi ve rakibi…