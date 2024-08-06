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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 yarı final maçı ne zaman?

        Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu, hangi takım? Türkiye Paris 2024 yarı final maçı ne zaman?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı ekip, mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Göğsümüzü kabartan bu sonucun ardından 2024 Filenin Sultanları yarı final rakibi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Türkiye Paris 2024 yarı final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:16
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde kazanan milliler, durumu 3-2'ye getirdi ve mücadeleden galip ayrıldı. Şimdi ise gözler Filenin Sultanları yarı final rakibine çevrildi. Peki, Türkiye Paris Olimpiyatları yarı final rakibi kim oldu, maç ne zaman? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi ve rakibi…

        2

        PARİS 2024'TE ÇİN'İ DEVİREN FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.

        İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

        4. seti ise Çin 25-21 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde kazanan A Milli Voleybol Takımı durumu 3-2'ye getirdi.

        Mücadeleyi 3-2'lik setlerle kazanan Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı.

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        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

        Filenin Sultanları yarı final rakibi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye, yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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        ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

        Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

        Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

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