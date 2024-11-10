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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Filip Kostic'ten taraftara mesaj - Fenerbahçe Haberleri

        Filip Kostic'ten taraftara mesaj

        Fenerbahçe'nin Sırp oyuncularından Filip Kostic, 4-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 23:32 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:32
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        Kostic'ten taraftara mesaj!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        TARAFTARA MESAJ

        Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kostic'in sözleri şu şekilde:

        "Taraftarlarımıza teşekkür ederim, her zaman bizim yanımızdalar. İhtiyacımız olan şey bu. Bunu hissediyor olmak güzel. Kazanmak önemliydi, şimdi bir sonraki maçı düşüneceğiz. Sıkı çalışacağız ve inanmaya devam edeceğiz. Birlik olduk ve her maçı kazanmak istediğimizi gösterdik."

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