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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Filipinler'deki heyelanda can kaybı 92'ye çıktı

        Filipinler'deki heyelanda can kaybı 92'ye çıktı

        Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 05:51 Güncelleme: 16.02.2024 - 05:51
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        Filipinler'deki heyelanda can kaybı 92'ye çıktı
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        Filipinler'in Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerde ölü sayısının 92'ye çıktığı, 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

        SON 10 YILDA BÖLGEDE YAŞANAN EN CİDDİ TOPRAK KAYMASI

        Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurgulamıştı.

        Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini aktaran Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetmişti.

        Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edilmişti. Afet bölgesinden 1100'den fazla ailenin tahliye edildiği aktarılmıştı.

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