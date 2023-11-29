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        Haberler Yaşam Filipinler'in tek fili Mali hayatını kaybetti

        Filipinler'in tek fili Mali hayatını kaybetti

        Filipinler'e 1977'de getirilen ve 46 yıl hayvanat bahçesinde yaşayan ülkenin tek fili Mali öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:51
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        Dünyanın en yalnız filinden üzücü haber
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        Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, Manila Şehir Yönetimi yaptığı açıklamada, 'dünyanın en yalnız fili' olarak da bilinen Mali'nin 49 yaşında öldüğünü bildirdi.

        Haberde filin, 3 yaşındayken dönemin lideri Ferdinand Marcos'un eşi Imelda Marcos'a hediye olarak 1977'de Sri Lanka'dan getirildiği ve o tarihten bu yana Manila Hayvanat Bahçesi'nde yaşadığı hatırlatıldı.

        Hayvanat bahçesinin veterineri Dr. Heinrich Patrick Domingo, yaptığı açıklamada, karaciğeri nodüllerle dolu ve böbrekleri iltihaplı olan Mali'nin konjestif kalp yetmezliği nedeniyle ölmüş olabileceğini aktardı.

        Hayvan hakları grupları, Mali'nin serbest bırakılması ve rehabilitasyon görmesi için uzun yıllar mücadele vermişti.

        İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi Paul McCartney de 2013'te dönemin Devlet Başkanı Benigno Aquino'ya mektup yazarak bu mücadeleye destek vermişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Filipinlerin tek fili
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