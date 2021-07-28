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SON DAKİKA: Filipinler lideri Duterte uyuşturucu satıcılarını tehdit etti: Sizi öldüreceğim!

Duterte'den sert tehdit: Sizi öldüreceğim! 0:00 / 0:00

Reuters

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, pazartesi günü yaptığı açıklamada uyuşturucu satıcılarını tehdit etti.

2016 yılında 6 yıllık dönem için devlet başkanı seçilen 76 yaşındaki Duterte, uyuşturucu tacirlerini öldürme tehdidini yineleyerek, suçlularla "yasal yollardan" savaşmanın daha zor olduğunu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni sözlerini kaydetmesinin sorun olmayacağını söyledi.

Duterte, "Asla inkar etmem ve Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu kaydedebilir: Ülkemi yok edenleri öldürürüm. Ülkemizin gençlerini yok edenler sizi öldürürüm. Sizi gerçekten yıkacağım çünkü ülkemi seviyorum." dedi.

Duterte, yasal yollardan uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmenin mümkün olduğunu ancak bunun aylar ve yıllar alacağını söyledi.