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Filipinlerde bir kadın 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı

43 yaşındaki ABD vatandaşı kadının, Filipinlerde doğan 6 günlük bebeği çantasında saklayarak ABD'ye kaçırmak istedi. Havalimanında yakalanan kadın suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Filipinlerde bir kadın 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı
BBC TÜRKÇE
- EPA
Jennifer Talbot havalimanında gözaltına alındı.

Filipinlerde yeni doğan bir bebeği ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan ABD vatandaşı bir kadın insan kaçakçılığıyla suçlandı.

43 yaşındaki Jennifer Talbot, Çarşamba günü Filipinlerin başkenti Manila'da Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABD'ye giden bir uçağa binmek isteyen kadının çantasında 6 günlük yeni doğan bir erkek bebek bulundu.

Yetkililer, Talbot'un bebekle ilgili göç ofisine bildirimde bulunmadığını öne sürüyor.

Filipin Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI),Talbot'un 'bebeği gizleyerek kaçırma niyetinde olduğunu' iddia etti.

Bebeğin annesi ve babası hakkında da çocuk koruma yasası uyarınca yasal işlem başlatıldı. Bebek de sosyal hizmetlere verildi.

Soruşturma bürosu Talbot'un bebek için uçağa biniş kartı veya herhangi bir belge almadığını söyledi.

Talbot, Perşembe günü hakkındaki suçlamaların açıklandığı basın toplantısına elleri kelepçeli halde getirildi ve suçlamalarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Soruşturma bürosunun havalimanından sorumlu yetkilisi Manuel Dimaano, suçlu bulunursa Talbot'un ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Associated Press haber ajansı, Talbot'un gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Büyükelçili yetkililerinin bilgilendirildiğini aktardı.

Soruşturma bürosu, Talbot'un gözaltına alındıktan sonra bebeğin ABD'ye götürülmesiyle ilgili rızasını gösteren bir belge gösterdiğini ama belgenin bebeğin annesi tarafından imzalanmadığını belirtti.

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