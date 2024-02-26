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        Haberler Dünya Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

        Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

        Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:05
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        Filistin Başbakanı istifa etti
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        Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.

        Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.

        Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Filistin yönetimini idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #dünya

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