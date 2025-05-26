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        Haberler Dünya Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak: BM’de yeni bir dönüm noktası | Dış Haberler

        Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak: BM’de yeni bir dönüm noktası

        Filistin'in bayrağını Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) ilk kez kaldırmasına izin verildi. Bu adım, bugün pazartesi günü yapılan oylamada sembolik bir zaferle gerçekleşti. Filistin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, bu gelişmenin hem örgüt içinde hem de uluslararası düzeyde daha büyük bir tanınmaya yol açmasını umduğunu söyledi.

        Giriş: 26.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:03
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        Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü'nde dalgalanacak
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        Cenevre’de düzenlenen yıllık DSÖ toplantısında, Suudi Arabistan, Çin, Pakistan ve diğer ülkeler tarafından sunulan öneri, 95 oyla kabul edildi. Karara İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya karşı çıkarken, 27 ülke çekimser kaldı.

        Bu gelişme, Filistin’in geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu’nda tam üyelik için yürüttüğü başarılı girişimin ardından geldi. Ayrıca, Fransa’nın Filistin devletini tanıma ihtimaline ilişkin işaretlerin görüldüğü bir döneme denk geldi.

        Lübnan temsilcisi Rana Khoury, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de süren yıkıcı savaşa açıkça atıfta bulunarak, oylama sonucunun “dayanılmaz bir acı çeken cesur Filistin halkı için küçük de olsa bir umut ışığı” sunduğunu belirtti.

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        İsrail, DSÖ’nün kararına karşı çıktı. Ana müttefiki ABD ise oylamaya katılmadı. Bilindiği üzere ABD, DSÖ’den çekilme niyetini daha önce açıklamıştı.

        Filistin devletini yaklaşık 150 ülke tanımış olsa da, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’nın da bulunduğu birçok büyük Batılı güç henüz bu tanımayı yapmış değil.

        Fransa ve Japonya öneriye destek verirken, İngiltere çekimser kaldı.

        Filistin’in Cenevre’deki BM Büyükelçisi İbrahim Khreisha, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu sadece sembolik bir adım olabilir ama aynı zamanda uluslararası toplumun bir parçası olduğumuzun ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak istediğimizin bir göstergesidir” dedi.

        Khreisha, “Umarım yakında Dünya Sağlık Örgütü’ne ve tüm BM kurumlarına tam üyelik elde ederiz” diye ekledi.

        Filistinliler şu anda DSÖ’de gözlemci devlet statüsüne sahip. Örgüt ise ABD’nin yokluğunda varlığını sürdürme yolunda bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

        Geçtiğimiz hafta Filistin, DSÖ’nün küresel salgınları izlemeye yönelik uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında bildirim alma hakkını elde etti.

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        #Filistin
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