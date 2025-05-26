Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak: BM’de yeni bir dönüm noktası

Cenevre’de düzenlenen yıllık DSÖ toplantısında, Suudi Arabistan, Çin, Pakistan ve diğer ülkeler tarafından sunulan öneri, 95 oyla kabul edildi. Karara İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya karşı çıkarken, 27 ülke çekimser kaldı.

Bu gelişme, Filistin’in geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu’nda tam üyelik için yürüttüğü başarılı girişimin ardından geldi. Ayrıca, Fransa’nın Filistin devletini tanıma ihtimaline ilişkin işaretlerin görüldüğü bir döneme denk geldi.

Lübnan temsilcisi Rana Khoury, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de süren yıkıcı savaşa açıkça atıfta bulunarak, oylama sonucunun “dayanılmaz bir acı çeken cesur Filistin halkı için küçük de olsa bir umut ışığı” sunduğunu belirtti.

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İsrail, DSÖ’nün kararına karşı çıktı. Ana müttefiki ABD ise oylamaya katılmadı. Bilindiği üzere ABD, DSÖ’den çekilme niyetini daha önce açıklamıştı.

Filistin devletini yaklaşık 150 ülke tanımış olsa da, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya’nın da bulunduğu birçok büyük Batılı güç henüz bu tanımayı yapmış değil.