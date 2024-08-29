Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup: Bizi kötü göstermeyi bırakın

Aralarında iki kez Oscar'a aday gösterilen Hany Abu Assad, ünlü yönetmen Elia Suleiman ve yakın zamanda BAFTA kazanan Farah Nabulsi'nin de bulunduğu 67 Filistinli film yapımcısı, Gazze'de devam eden yıkıma yardımcı olmakla suçladıkları Hollywood'u, on yıllardır Filistinlileri beyazperdede 'insanlıktan çıkmış' bir profilde göstermekle itham ederek güçlü bir mektup kaleme aldı.

Michel Khleifi, Mai Masri, Najwa Najjar gibi çok sayıda ödül sahibi ve Filistin'in şu anda Oscar'a sunduğu “From Ground Zero” adlı kısa film derlemesinin arkasındaki 22 kişilik yönetmen listesinin de imzaladığı mektupta, “Batı eğlence endüstrisindeki bazılarının bu en zor zamanlarda bile halkımıza karşı insanlık dışı ve ırkçı tutum gösteriyor” ifadeleri yer alıyor.

REKLAM

Emmy'e teşekkür

Mektup, Hollywood'a yönelik sert eleştirilerine rağmen, Gazze odaklı bir belgeselin 2024 Emmy adaylığından diskalifiye edilmesi girişimlerine karşı 'baskılara karşı durduğu ve ifade özgürlüğünde ısrar ettiği' için Uluslararası Emmy Ödülleri'ne teşekkür ediyor.

Filistinli gazeteci, aktivist ve film yapımcısı Bisan Owda'nın kaleme aldığı ve İsrail'in evlerini bombalamasından kaçan ailesinin durumunu anlatan Peabody Ödüllü “Ben Gazze'den Bisan ve Hala Hayattayım”, Haber ve Belgesel dallarında Emmy'ye aday gösterildi. Ancak ABD merkezli İsrail yanlısı bir grup, Debra Messing, Sherry Lansing, Rick Rosen ve Haim Saba gibi isimlerin imzaladığı ve Owda'yı ABD tarafından terörist olarak tanımlanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (PFLP) ile bağlantılı olmakla suçlayan bir mektupla adaylığın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Buna karşılık NATAS Başkanı Adam Sharp, Owda'nın adaylığının iptal edilmeyeceğini belirterek, örgütün Owda'nın söz konusu olaya karıştığı iddialarına ilişkin 'bu haberleri doğrulayamadığını' ve 'bugüne kadar, materyali inceleyen bağımsız gazetecilerin editoryal kararını bozmak için hiçbir gerekçe bulamadığını' belirtti.

REKLAM