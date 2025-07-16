"Filistinliler ölüm tuzağına çekiliyor"

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı, Gazze Şeridi'nin güneyinde açlıkla mücadele eden Filistinlileri dar metal geçitlere yönlendirerek izdihama yol açmak ve kapıları kapatarak ölümlerine sebep olmakla suçladı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “ABD merkezli İnsani Yardım Vakfı, Gazze’nin güneyinde SDS3 adını verdiği merkez aracılığıyla yüz binlerce vatandaşı yardım almaya çağırdı. Ancak daha sonra binlerce açlık çeken insanı dar demir geçitlerde toplayarak kapıları kapattı. Bu geçitlerin adeta insanları boğmak için tasarlandığı görüldü.” ifadelerine yer verildi.

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Vakfın görevlileri ve İsrail güçlerinin, yardım almak üzere toplanan aç insanlara biber gazı sıktığı ve ardından doğrudan ateş açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Kapalı ve çıkışı olmayan bu alanda yaşanan izdihamda çok sayıda kişi olay yerinde hayatını kaybetti, onlarcası ise yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olay sonucunda, 15 kişinin boğularak, 6 kişi ise gerçek mermilerle vurularak toplamda 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, olay yerinde bulunan 14 görgü tanığının ifadelerinin, yaşananların ayrıntılarını doğruladığı vurgulandı.

Daha önce Amerikalı yardım görevlilerinin doğrudan kalabalığa ateş açtığını gösteren görüntülerin belgelendiği aktarılan açıklamada, bunun "ilk vaka olmadığı" ifade edilirken, söz konusu vakfın 27 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu 870'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 700 kişinin yaralandığı ve 46 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, yardım dağıtım süreci, "öldürmek için tasarlanmış ölümcül bir mekanizma" olarak nitelendirilirken, vakfın "İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım ve açlığa mahkûm etme politikasının fiili bir ortağı haline geldiği" vurgulandı. REKLAM Uluslararası topluma, BM Güvenlik Konseyi’ne ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, bu vakfın faaliyetlerinin derhal durdurulması, işlenen suçlara yönelik bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması ve sivillerin hayatına yönelik tehlikenin önlenmesi istendi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezi yakınında açlıkla boğuşan Filistinlilere karşı yeni bir katliamın gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun söz konusu yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle toplanan Filistinlilere gazla müdahale etmesi sonucu izdihamın yaşandığı ve 15'i boğularak, 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. "Ölüm tuzakları" İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor. Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor. REKLAM İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.