Filiz Akın'ın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı

Ünlü oyuncu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 21 Mart Cuma günü, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Filiz Akın, vasiyeti üzerine sessiz - sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Filiz Akın'ın ailesi, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek bir mesaj yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."