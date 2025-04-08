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        Haberler Magazin Filiz Akın'ın ailesi teşekkür mesajı yayımladı - Magazin haberleri

        Filiz Akın'ın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı

        Tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın'ın ailesi, tedavi süreci boyunca ve vefat sonrasında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:35
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        Ailesi teşekkür mesajı yayımladı
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        Ünlü oyuncu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 21 Mart Cuma günü, 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf Haberi Görüntüle

        Filiz Akın, vasiyeti üzerine sessiz - sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Filiz Akın'ın ailesi, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek bir mesaj yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."

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