Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Filiz Akın, vefatının birinci yılında anıldı - Magazin haberleri

        Filiz Akın, vefatının birinci yılında anıldı

        Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından Filiz Akın, vefatının birinci yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen bir programla anıldı

        Giriş: 26.03.2026 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uzun süredir sol kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayatını kaybetmiş; vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sade bir törenle toprağa verilmişti.

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde sanat mirası ve kişiliğinin ele alındığı özel bir programla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, merhum sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

        "FİLİZ AKIN İLE OLMAK BENİM İÇİN TANRININ BİR LÜTFUYDU"

        Afşin Yurdakul, moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın "Filiz Akın: İnsan" başlıklı ilk bölümünde, Akın'ın eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu" dedi.

        Filiz Akın ve Sönmez Köksal

        Köksal; eşinin vefatının ardından arşivini düzenlerken Filiz Akın'ın vasiyetine rastladığını belirtti. Sönmez Köksal, vasiyette Akın'ın, "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz" ifadelerine yer verdiğini aktardı.

        REKLAM

        "ZARAFET ONUN HAYATININ AYRILMAZ BİR PARÇASIYDI"

        Filiz Akın'ın yakın arkadaşı Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyazperdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı" diye konuştu.

        Akın'ın Paris'teki yıllarından bahseden Ekmekçi, "Paris'te öğrencilik yıllarımızda ulaşılmaz görülen Türkiye Büyükelçiliği, sevgili Sönmez Bey'in ve Filiz Akın'ın sayesinde bizler için sıcacık bir yuvaydı, her zaman gidebildiğimiz, birlikte kucaklarını açtıkları çok özel bir yerdi" dedi.

        Emekli büyükelçi Ayşe Sezgin, Filiz Akın'ın kültürel temsil gücüne dair, "Bir büyükelçilik sadece siyasi çalışma değildir. Filiz Hanım sosyal ve kültürel etkinliklerimizin adeta orkestra şefiydi. Sefirliği ve sefireliği hasbelkader tecrübe etmiş bir insan olarak Filiz hanımın bu çalışmalara ne denli özverili katkılarda bulunduğuna hayranlıkla şahitlik ettiğimi ifade etmeyi borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

        Filiz Akın'ın gönüllülük çalışmalarından bahseden yazar Bircan Usallı Silan ise "Kanser hastalığını yaşadıktan ve atlattıktan sonra sarı bilezik kampanyası yapalım dedik. Herhalde bir milyona yakın bilezik sattık. Filiz Akın, çalıştı, çabaladı, her yere gitti, etkinliklere katıldı" şeklinde konuştu.

        Gecede ayrıca Orhan Güvenen, Gizem Köksal Yahi, Memduh Karakullukçu ve Pınar Çekirge de söz alarak sanatçıya dair anılarını paylaştı.

        #Filiz Akın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
