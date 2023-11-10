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        Film Geliştirme Atölyesi başvurular başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın Film Geliştirme Atölyesi için başvurular başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:27
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        Film Geliştirme Atölyesi başvuru zamanı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Köprüde Buluşmalar bu yıl 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında 19. kez düzenlenecek.

        Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar kapsamında gerçekleştirilecek Film Geliştirme Atölyesi, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor.

        Atölyeye Türkiye’den seçilen projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları, uluslararası projelerin ekipleriyle birlikte yapacakları ön hazırlık ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak senaryo, prodüksiyon, dağıtım ve pazarlama üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak.

        Uluslararası yapımcı, dağıtımcı, festival ve fon temsilcileri ve yayın kuruluşlarıyla yaptıkları toplantılarda işbirliklerinin ilk adımlarını atacak proje ekipleri, ayrıca projelerini uluslararası sinema profesyonellerinden oluşan jüriye sunacak. Atölye başvuruları için son gün 11 Aralık 2023.

        Başvuru için: https://vp.eventival.com/iff/2024

        Başvuru sırasında izlenmesi gereken adımlar için: https://film.iksv.org/i/assets/film/documents/basvuru_adimlari_2024.docx

        Sıkça Sorulan Sorular için: https://film.iksv.org/i/assets/film/documents/SSS_FGA_2024.doc

        Yönetmelik için: https://film.iksv.org/i/assets/film/documents/filmdev_yonetmelik_2024.doc

        Sorularınız için: onthebridge@iksv.org

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        #İKSV
        #Köprüde Buluşmalar
        #Film Geliştirme Atölyesi
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