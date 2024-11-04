Film gibi hikaye! Kuması, kızını da alıp kaçtı!

Stüdyoya gelen Halil İbrahim, çocuk sahibi olmayı çok istediğini ancak karısıyla çocukları olmadığı için ortak bir kararla yanlarına kuma aldıklarını dile getirdi.

ÇOCUĞU OLSUN İSTEDİ, DÜNYASI BAŞINA YIKILDI!

Yıllarca kuma Hülya ile birlikte yaşayan Halil İbrahim ve eşi Huri, bir gün şok edici bir olayla karşılaştılar. Hülya, pikniğe gidiyorum diyerek evden çıkmış ve Halil İbrahim’den olan kızı Zeynep’i de yanında götürmüş. Halil İbrahim, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de hayat arkadaşı Hülya ile yüzleşti.

“TUNCAY BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR”

“SANA ASLA DÖNMEM”

Stüdyoya gelen Hülya’nın tavrı son derece netti. Hülya “Tuncay bana bebek gibi bakıyor. Bana doğum günüm olsun olmasın pastalar, hediyeler alıyor” dedi. Halil İbrahim de buna karşılık “Ben de tatlı almıştım cenazede” yanıtını verdi.