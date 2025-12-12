Habertürk
        Film karesi değil Düzce | Son dakika haberleri

        Film karesi değil Düzce

        Düzce'de bu sabah etkili olan yoğun sis, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Görüntüler ise adete film sahnelerine benzetildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:57
        Film karesi değil Düzce
        Düzce'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler ise adeta film sahnelerine benzetildi.

        AA'da yer alan habere göre kentte Güneyde Abant, Elmacık ve Keremali; kuzeyde ise Orhan ve Kaplandede dağlarıyla çevrili Düzce Ovası’nda sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu’nu kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Kentin üzerini kaplayan sis tabakası dronla da görüntülendi.

