Film karesi değil Düzce
Düzce'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler ise adeta film sahnelerine benzetildi.
AA'da yer alan habere göre kentte Güneyde Abant, Elmacık ve Keremali; kuzeyde ise Orhan ve Kaplandede dağlarıyla çevrili Düzce Ovası’nda sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu’nu kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Kentin üzerini kaplayan sis tabakası dronla da görüntülendi.