Ali Tutal, beyin kanaması geçirdi
Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı paylaştı
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal’dan, bir üzücü haber daha geldi. Tutal'ın evinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.