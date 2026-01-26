Habertürk
        Ali Tutal, beyin kanaması geçirdi - Magazin haberleri

        Ali Tutal, beyin kanaması geçirdi

        Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı paylaştı

        Giriş: 26.01.2026 - 23:55 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:58
        Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal’dan, bir üzücü haber daha geldi. Tutal'ın evinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

        Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

        Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Ana Haber Bülteni - 25 Ocak 2026 (SDG'nin Kontrolünde Alan Kalacak Mı?)

        Sındırgı'daki hareketlilik normal mi? Deprem fırtınası ne zaman dinecek?Suriye'de ateşkesin sonu çatışma mı? Şam ile SDG ateşkesi uzatır mı? SDG Haseke'de kontrolü devrediyor mu? Entegrasyonda SDG'ye engel Kandil mi? SDG'nin kontrolünde alan kalacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

