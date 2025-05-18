Filmi Cannes'da dakikalarca ayakta alkışlanan Joaquin Phoenix gözyaşlarını tutamadı

Yeni filmi 'Eddington', Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanınca başrol oyuncularından Joaquin Phoenix duygulandı. Phoenix'in yanı sıra Pedro Pascal ve Emma Stone'un da başrolleri paylaştığı filmin önceki gün Cannes'da gerçekleştirilen festival galasında, filmin bitişiyle alkış tufanı başladı.

Ari Aster'ın yönetmenliğini üstlendiği, 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan New Mexico'daki kurgusal küçük bir kasabada geçen modern bir kara komedi olan film, uzun süre ayakta alkışlandı.

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Cannes'da ünlü alkış kronometreleri çalıştı ve kimi yayınlara göre 5, kimi yayınlara göre 7 dakika boyunca sürdü.

Filmin oyuncuları ve ekibi, alkışları ayakta karşıladı. Emma Stone ve diğer oyuncular, alkışlara gülümseyerek tepki verirken, Phoenix ise gözleri dolu dolu seyircileri selamladı.

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Aster kalabalığa heyecanlı ve esprili şekilde hitap ederek, "Ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Burada olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Bir hayal gerçek oluyor. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ve bilmiyorum, pardon? Bilmiyorum" ifadesini kullandı.