Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Filmi Cannes'da dakikalarca ayakta alkışlanan Joaquin Phoenix gözyaşlarını tutamadı - magazin haberleri

        Filmi Cannes'da dakikalarca ayakta alkışlanan Joaquin Phoenix gözyaşlarını tutamadı

        Joaquin Phoenix, Emma Stone ve Pedro Pascal'la başrolleri paylaştığı 'Eddington' filminin Cannes'da yapılan galasında dakikalarca ayakta alkış karşısında duygulanarak gözyaşı döktü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözyaşlarını tutamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni filmi 'Eddington', Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanınca başrol oyuncularından Joaquin Phoenix duygulandı. Phoenix'in yanı sıra Pedro Pascal ve Emma Stone'un da başrolleri paylaştığı filmin önceki gün Cannes'da gerçekleştirilen festival galasında, filmin bitişiyle alkış tufanı başladı.

        Ari Aster'ın yönetmenliğini üstlendiği, 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan New Mexico'daki kurgusal küçük bir kasabada geçen modern bir kara komedi olan film, uzun süre ayakta alkışlandı.

        REKLAM

        Cannes'da ünlü alkış kronometreleri çalıştı ve kimi yayınlara göre 5, kimi yayınlara göre 7 dakika boyunca sürdü.

        Filmin oyuncuları ve ekibi, alkışları ayakta karşıladı. Emma Stone ve diğer oyuncular, alkışlara gülümseyerek tepki verirken, Phoenix ise gözleri dolu dolu seyircileri selamladı.

        Filmin gösteriminin ardından yönetmen Aster kalabalığa heyecanlı ve esprili şekilde hitap ederek, "Ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Burada olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Bir hayal gerçek oluyor. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ve bilmiyorum, pardon? Bilmiyorum" ifadesini kullandı.

        Film, pek çok eleştirmenden tam not aldı. Independent gazetesinde yer alan bir eleştiride şu ifadeler yer aldı: Bu, Aster'ın bugüne kadarki en komik filmi ve 150 dakikalık süresini, iyi gözlemlenmiş komik detaylar ve görsel getirilerle süslemek için sürekli genişleyen ve değişen bir oyuncu kadrosu kullanıyor. Bunlar genellikle Joe ve onun aptal yardımcısına karşı siyah ve Amerikan yerlisi karakterlerin ifadesiz tepkilerini içeriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Joaquin Phoenix
        #Cannes Film Festivali
        #eddington
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar