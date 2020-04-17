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HaberlerSağlık
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Filyasyon ne demek? Filyasyon nedir? Filyasyon yöntemi ne işe yarıyor?

Filyasyon ne demek? Sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, filyason yöntemi ne işe yarıyor?

Filyasyon

Filyasyon ne demek? Filyasyon nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu." dedi

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

FİLYASYON YÖNETMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir

 

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