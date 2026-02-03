Habertürk
        Final Four maçlarının satışa sunuluyor!

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak EuroLeague Final Four maçlarının biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.

        Giriş: 03.02.2026 - 13:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:32
        Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden 11 Şubat Çarşamba günü satışa çıkacak.

        Açıklamada, yoğun talep nedeniyle biletlerin satışının şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirileceği, önceki üç Dörtlü Final'e bilet alan sporseverlerin 10 Şubat Salı günü açılacak ön satış hakkından yararlanabileceği kaydedildi.

        Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak.

        Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 avro arasında değişiyor.

