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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda geçen aya göre 6 puan artarak 173,6 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:29
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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda geçen aya göre 6 puan artarak 173,6 seviyesine yükseldi.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise bir miktar zayıfladı.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda istihdamda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise artış olacağını bekleyenler lehine döndü.

        2024 yılı kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 6,6 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde ise sırasıyla 0,5 ve 28,7 puanlık azalış gerçekleşti.

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