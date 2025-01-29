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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı

        Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:49
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        Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

        Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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