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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Aralık 2022'de önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 197 milyon dolar, yükümlülükleri 98 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 4 milyar 100 milyon dolar artarak 91 milyar 232 milyon dolara çıktı.

Net döviz pozisyonu açığı aralıkta 2021 sonuna göre ise 29 milyar 703 milyon dolar azaldı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 560 milyon dolar, ihracat alacakları 132 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 447 milyon dolar ve menkul kıymetler 48 milyon dolar artış kaydetti.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 788 milyon dolar azaldı, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları ise sırasıyla 1 milyar 511 milyon dolar ve 179 milyon dolar arttı.

Geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 294 milyon dolar, uzun vadeliler 1 milyar 493 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 1 milyar 388 milyon dolar ve uzun vadeliler 301 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 143 milyar 397 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 574 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 5 milyar 738 milyon dolar azalarak 63 milyar 823 milyon dolara indi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.