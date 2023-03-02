Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın aralık ayında 91 milyar 232 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde net döviz pozisyon açığı 4 milyar 100 milyon dolar arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Aralık 2022'de önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 197 milyon dolar, yükümlülükleri 98 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 4 milyar 100 milyon dolar artarak 91 milyar 232 milyon dolara çıktı.

Net döviz pozisyonu açığı aralıkta 2021 sonuna göre ise 29 milyar 703 milyon dolar azaldı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 560 milyon dolar, ihracat alacakları 132 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 447 milyon dolar ve menkul kıymetler 48 milyon dolar artış kaydetti.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 788 milyon dolar azaldı, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları ise sırasıyla 1 milyar 511 milyon dolar ve 179 milyon dolar arttı.

Geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 294 milyon dolar, uzun vadeliler 1 milyar 493 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 1 milyar 388 milyon dolar ve uzun vadeliler 301 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 143 milyar 397 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 574 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 5 milyar 738 milyon dolar azalarak 63 milyar 823 milyon dolara indi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Euro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi
DASK hasar ödemeleri 1.5 milyar lirayı buldu
İŞ-YAŞAM DASK hasar ödemeleri 1.5 milyar lirayı buldu
İhracat şubatta geriledi
İŞ-YAŞAM İhracat şubatta geriledi
Bundesbank yüksek faiz nedeniyle 1979’dan beri ilk kez zarar açıkladı
İŞ-YAŞAM Bundesbank 43 yıldan beri ilk kez zarar açıkladı
Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,89 seviyesinde
Sabancı Holding'den 2022'de 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr
İŞ-YAŞAM Sabancı'dan 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr
Marmara'nın ekonomik röntgeni
İŞ-YAŞAM Marmara'nın ekonomik röntgeni
Türk Hava Yolları 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı
İŞ-YAŞAM THY'den 2,7 milyar dolar net kâr
ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde
İŞ-YAŞAM ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde
Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi
İŞ-YAŞAM Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.