Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıkladı. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.25 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranları açıklandı
HABERTURK.COM

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,25 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,40 oranında kazandırırken; külçe altın %1,29, mevduat faizi (brüt) %2,78, BIST 100 endeksi %6,26 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %7,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %5,49, külçe altın %1,69 ve mevduat faizi (brüt) %0,16 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %3,43 ve DİBS %4,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %3,56 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,75 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,21 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,23 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,75 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %0,05, Euro %0,69, Amerikan doları %7,65, mevduat faizi (brüt) %15,95 ve DİBS %20,34 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %12,87, Euro %12,14 ve Amerikan doları %4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %5,09 ve DİBS %10,05 oranlarında kaybettirmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
PARAPiyasalarda karışık seyir
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte görülecek? 2021 Ripple XRP tarihleri
PARARipple XRP davası ne zaman görülecek?
IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı
PARAIMF büyüme tahminini yükseltti
JP Morgan yıl sonu enflasyon tahminini revize etti
PARAEnflasyon tahminini yükseltti
Credit Suisse'den 4.7 milyar dolarlık Archegos Capital zararı
PARA4.7 milyar dolar zarar istifa getirdi
Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor
PARAPiyasalarda gözler IMF ve Dünya Bankası'nda
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021:Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! Banka banka faiz oranları 2021
PARABankaların kredi faiz oranları
Maximum Genç'ten biriktiren hesap
PARAMaximum Genç'ten biriktiren hesap
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARAMerkez'en piyasaya 64 milyar TL
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Nisan ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları