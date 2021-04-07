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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,25 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,40 oranında kazandırırken; külçe altın %1,29, mevduat faizi (brüt) %2,78, BIST 100 endeksi %6,26 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %7,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %5,49, külçe altın %1,69 ve mevduat faizi (brüt) %0,16 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %3,43 ve DİBS %4,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %3,56 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,75 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,21 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,23 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,75 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %0,05, Euro %0,69, Amerikan doları %7,65, mevduat faizi (brüt) %15,95 ve DİBS %20,34 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %12,87, Euro %12,14 ve Amerikan doları %4,28 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %5,09 ve DİBS %10,05 oranlarında kaybettirmiştir.