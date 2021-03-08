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Finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2021 yılı Şubat ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranları açıklandı

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,11, BIST 100 endeksi yüzde 1,20, dolar yüzde 5,40, Euro yüzde 6,00 ve külçe altın yüzde 8,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,20 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 yüzde 0,89, dolar yüzde 5,11, Euro yüzde 5,71 ve külçe altın yüzde 7,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,42 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,70 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,55 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 1,99 ve Euro yüzde 1,94 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 8,10, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,13 ve DİBS yüzde 15,51 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 12,12, Euro yüzde 12,06 ve dolar yüzde 1,03 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 4,51 ve DİBS yüzde 7,12 oranlarında kaybettirmiştir.

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