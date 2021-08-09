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En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,11 oranında DİBS'de gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS %0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,16, Amerikan doları %2,43, külçe altın %4,17, Euro %4,17 ve BIST 100 endeksi %5,75 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,52, Amerikan doları %1,80, külçe altın %3,55, Euro %3,55 ve BIST 100 endeksi %5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %3,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %7,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %4,42 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,40 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURO'DA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde %9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,25 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %13,36, külçe altın %14,86, BIST 100 endeksi %19,36, mevduat faizi (brüt) %25,53 ve DİBS %29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %5,56 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,76, mevduat faizi (brüt) %9,27 ve DİBS %14,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.