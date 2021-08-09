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Finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıkladı. En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.11 oranında DİBS'de gerçekleşti

Finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranları açıklandı
HABERTURK.COM

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,11 oranında DİBS'de gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS %0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,16, Amerikan doları %2,43, külçe altın %4,17, Euro %4,17 ve BIST 100 endeksi %5,75 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,52, Amerikan doları %1,80, külçe altın %3,55, Euro %3,55 ve BIST 100 endeksi %5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %3,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %7,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %4,42 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,40 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURO'DA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde %9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,25 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %13,36, külçe altın %14,86, BIST 100 endeksi %19,36, mevduat faizi (brüt) %25,53 ve DİBS %29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %5,56 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,76, mevduat faizi (brüt) %9,27 ve DİBS %14,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

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