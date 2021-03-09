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Fındık fiyatları ne kadar? 9 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce

Fındık fiyatları ne kadar? 9 Mart 2021 güncel fındık fiyatları il il ne kadar? Soruları araştırılıyor. Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Peki, Fındık fiyatları ne kadar? İşte 2021 güncel il il fındık fiyatları listesi...

Fındık fiyatları ne kadar? 9 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce

Fındık üreticileri kış döneminden sonra yeni sezon için bahçelerinin bakımını yaparak verimli bir sezon geçirmek için çaba sarf edecek. Korona virüs pandemisi tüm dünyada ekonomik sıkıntılar doğururken üreticiler fındık fiyatlarının düşmemesini bekliyor. Peki Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 Güncel İl il fındık fiyatları listesi...

2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 22,75 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50TL - 23,00 TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

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