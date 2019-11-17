Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) alınan bilgiye göre, Türkiye, 1 Ocak-31 Ekim arasında 100'ün üzerinde ülkeye 251 bin 293 ton fındık ihraç etti.

Bu ihracat karşılığında bir milyar 578 milyon dolar kazanan Türkiye, söz konusu dönemde en fazla fındığı İtalya'ya sattı. Bu ülkeye 66 bin 302 ton fındık ihraç edilerek 429 milyon 136 bin dolar kazanıldı.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

İtalya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ikinci, Fransa üçüncü sırada yer aldı. Almanya'ya 326 milyon 926 bin dolar karşılığında 56 bin 117 ton, Fransa'ya ise 116 milyon 551 bin dolar karşılığında 18 bin 148 ton fındık satıldı.

Türkiye, ocak-ekim arasında en az fındık ihracatını Ruanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken, 37 dolar gelir elde edildi. Ruanda'yı ise 8 kilogramla Angola ve 20 kilogram ile Gana izledi.