Finike’ye bağlı Dağdibi mevkisi Elmalı yolunun 6’ncı kilometresi üzerindeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın farklı noktalara sıçradı.
Yangına orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler, su tankları ile müdahale edildi. 3 helikopterin de gün batımına kadar havadan su bıraktığı yangın kısmen kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi.
Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.
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