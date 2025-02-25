Finlandiya'dan Trump'a eleştiri: ABD'nin bir stratejisi yok

Cumhurbaşkanı Stubb, Finlandiya'da yayın yapan Iltalehti gazetesinden Lauri Nurmi'nin sorularını yanıtladı.

Stubb, "Transatlantik ilişkilerin çökmekte olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaş'ını sona erdirmek için sağlam bir stratejisi olmadığını kaydeden Stubb, bu nedenle Avrupa'nın sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Stubb, "çözüm odaklı, barışçıl bir yaklaşım" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Seçim yapmayan bir diktatör" olarak nitelemesine karşı çıkan Stubb, daha önceki açıklamalarında, Zelenskiy'i desteklediğini belirtmiş, savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerde Rusya'ya maksimum baskı uygulanması gerektiğini kaydetmişti.

Finlandiya, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması ve NATO ile Avrupa Birliği'ne (AB) katılma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor.