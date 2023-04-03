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Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt

Finlandiya'nın yarın resmi olarak NATO'ya katılacağının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Rus yetkili, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde askeri kapasitesini artıracak" dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından
Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde askeri kapasitesini artıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya'nın yarın NATO'ya katılacağını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko Rus haber ajansı RIA'ya konuştu.

Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde ve askeri kapasitesini artıracak" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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