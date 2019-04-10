İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdiğini açıkladı.

Montella, Mor Menekşeler'de 2012-2015 arası başarılı bir dönem geçirmişti. İtalyan teknik adam son olarak geçen sezon Sevilla'yı çalıştırmıştı.

İtalyan basını, Fiorentina'nın Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgilendiğini de iddia etmişti. Bulut, konuyla ilgili, "6-7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" demişti.