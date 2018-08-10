Parmak izine bakınca kim olduğunu anladılar

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Firari hükümlü hırsızların otomobilinde yakayı ele verdi

Adana'da 8 yıl önce çocuğunun gözü önünde eski eşini yaralayıp, kayınvalidesini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden kaçan hükümlü, Adana polisi tarafından sahte kimlikle yakalandı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı hükümlü, işlemlerinin yapılması için Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.

10.08.2018 - 11:53 | Güncelleme: İHA

 

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi'nde 12 Mart 2010 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin İ., babası Ali ve kardeşi Cemil ile birlikte boşandığı eşi Cemile Seçil Sansür (33) ile görüşmek ve 1,5 yaşındaki kızını görmek üzere eski kayınvalidesi Gülten Sansür'ün (43) evine geldi. Yasin İ., karşısına çıkan eski eşiyle kapı önünde tartışmaya başladı. Cemile Seçil Sansür'ün, kızı göstermeyeceğini söylemesi üzerine Yasin İ. çılgına döndü. Boşanmış eşler arasında çıkan tartışma sonrası Yasin İ. pencereden Gülten ve Cemile Sansür'e silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gülten Sansür göğsünden, kızı Cemile Seçil Sansür ise ayağından yaralandı. Yaralı anne ve kızı, komşularının yardımıyla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülten Sansür kurtarılamazken, kızı Cemile Seçil Sansür tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. Olaydan sonra yakalanan eski koca 25 yıl hapis cezası aldı. Niğde Cezaevine gönderilen Ali İ. 2017 yılı Aralık ayında cezaevinden firar etti. Hükümlü firar ettiği için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri de hükümlünün Adana'ya gelme ihtimaline karşılık çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN OTOMOBİLİNDEN KATİL ÇIKTI


Bu arada Sivas'ta zanlılar bir otomobilde şahsı oyalayarak 16 bin 300 lira parasını çaldı. Parası çalınan şahıs, kendisini soyan şahısların 06 ADT 64 plakalı otomobil ile kaçtığını polise bildirdi. Bu plakalı otomobilin Türkiye'nin bütün illerine görülmesi halinde alınması için talimat verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de zanlıların Adana'ya gelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Polis, Adana giriş çıkışlarında önlemlerini artırdı. Bir süre sonra otomobil Seyhan ilçesinde görüldü. Polis kısa süren kovalama sonrası otomobili durdurup içindeki şahısları da gözaltına aldı. Otomobilde bulunan üç kişi isimlerinin Fırat Acar, Hasan Deniz ve Eray İncekaş olduğunu beyan etti. Ancak polis buna rağmen şahısların parmak izini alarak kimlik tespiti yaptı. Yapılan tespit sonrası Eray İncekaş kimliğini kullanan şahsın 2010 yılında boşandığı eşi Cemile Seçil Sansür'ü öldürmek isterken çocuğunun gözü önünde kayınvalidesi Gülten Sansür'ü öldüren ve 25 yıl hapis cezası aldıktan sonra Niğde Cezaevinde yatarken firar eden Yasin İ. olduğu ortaya çıktı. Diğer iki zanlı ise Sivas'a gönderildi. Hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

 

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