Fırat Çelik: Yanına uğrarım, telefon numaralarımızı alırız

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Serinlemek için denize giren bir diğer ünlü isim ise Birce Akalay oldu.

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Üzerinde siyah turuncu renklerin yer aldığı desenli bir bikini giyen Birce Akalay, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.