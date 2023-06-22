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Haberler Yemek Yapma Fırında Makarna Tarifi: Beşamel Soslu Fırın Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Fırında makarna tarifi: Beşamel soslu fırın makarna nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Akşam yemeklerinde köfte, patates, taze fasulye gibi birçok ana yemeğin yanına yakışan bir lezzet olan makarna ülkemizde çok sevilerek tüketilir. Misafir ağırlanacağı zaman hem görsel olarak hem de lezzet olarak doyurucu özelliğiyle öne çıkan fırında makarna beşamel sosla birleşince sofraların göz bebeği haline gelmektedir. Fırında makarna tarifi nasıl, fırında makarna nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.

Fırında Makarna Tarifi: Beşamel Soslu Fırın Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Makarna, sofraların vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yerini almaktadır. Sade, salçalı, kıymalı, beşamel soslu, körili birçok çeşidiyle akşam yemeklerinin en doyurucu tarifleri arasında bulunur. Makarnalar şekil olarak da birbirinden farklı biçimlerde satılmaktadır. Yöresel bölgelerde kesme makarna adıyla bilinen erişte makarnalar daha çok tüketilirken kelebek, kalem, burgu makarna çay saatleri için yapılan salatalar da daha sık kullanılır.

Fırında makarna yapmak istediğinizde fırın makarnalarını kullanabileceğiniz gibi kalem, kelebek gibi farklı makarna türlerini de kullanabilirsiniz. Beşamel soslu fırında makarna yapımı sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar bulunur. Bunlardan en önemlisi makarnanızı haşlarken kırmamanızdır. Fırın makarna kullanmanız ise makarnanızı daha lezzetli hale getirir. Makarnaları uzun süre haşlamamak gerekir. Fırında da pişecek olan makarnalar eğer uzun süre haşlanırsa hamur haline gelir. Beşamel sosunuz da topaklanma olmamalı. Eğer topaklanma olursa mikser yardımı ile tekrar çırpma yapabilirsiniz.

Akşam yemeğine aniden gelen misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz fırında makarna tek başına yeterince doyurucu bir yemektir. Fırında makarna yanında soslu köfte, kuru köfte, mantarlı tavuk sote gibi lezzetler ile de sunum yapabilirsiniz. Beşamel soslu fırında makarna tarifi ile siz de akşam yemeklerinizde sofranızı şenlendirebilirsiniz. Herkesin sevdiği lezzetler arasında yer alan beşamel soslu fırında makarna malzemeleri neler, nasıl yapılır sizin için derledik.

  • Kaç kişilik: 4-6 kişilik
  • Hazırlama süresi: 35 dakika
  • Pişirme süresi: 50 dakika
  • Kalori: 382 kalori

Beşamel Soslu Fırında Makarna Malzemeleri

  • 1 paket fırın makarna
  • 250 gram kaşar peyniri
  • 250 gram beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Karabiber
  • Tuz

Beşamel sosu için malzemeler:

  • 125 gram tereyağı (dileyen margarin kullanabilir)
  • Yarım su bardağı un / 200 ml su bardağının yarısı 100 ml)
  • 3,5 su bardağı su
  • Tuz

Fırında Makarna Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • İlk önce peynirleri rendeleyelim ve bir kenarda hazır olarak bekletelim.
  • Makarna için su kaynatalım.
  • Kaynayan suyun içerisine bir paket fırın makarnayı kırmadan ekleyelim ardından sıvıyağ ve tuzu da ekleyelim.
  • Makarnayı 8 dakika suda haşlayalım.
  • Haşlanan makarnanın suyunu süzelim.
  • Makarnalar haşlanana kadar biz de beşamel sosu hazırlamaya başlayalım.
  • Derin bir tencereye öncelikle yağı koyalım ve orta ateşte eritelim.
  • Ardından yarım su bardağı unu orta ateşte kokusu çıkana kadar kavuralım.
  • Kokusu çıkan unun üzerine sütü yavaş yavaş ekleyelim. Sütü eklerken de çırpma teli veya kaşık ile topaklanma olmaması için iyice çırpalım.
  • Kıvam alan ve kaynamaya başlayan beşamelin altını kapatalım.
  • Eğer topaklanma olduysa mikser ile çırpa bilirsiniz.
  • Sos hazır olduğunda makarnayı geniş bir kaba alalım.
  • Makarnanın üzerine rendelediğiniz peyniri ve tuzu ekleyelim.
  • Beşamel sosu da makarnanın üzerine dökelim karıştıralım.
  • Rendelediğiniz kaşar peynirini en üstte her yere eşit miktarda gelecek şekilde yayalım.
  • Fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp 5 dakika ısınmasını bekleyelim.
  • Isınan fırına borcamdaki makarnayı koyalım 200 derecede eşit şekilde pişmesine dikkat edelim.
  • 30-40 dakika pişirelim.
  • Üzeri kızaran beşamel soslu makarnanızın ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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